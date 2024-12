Raiders-Spieler Snowden wegen DUI festgenommen: Details

Der Backup-Defensive End der Las Vegas Raiders, Charles Snowden, wurde am Dienstag festgenommen und sieht sich einer Anklage wegen eines Vergehens der „DUI von Alkohol und/oder kontrollierten oder verbotenen Substanzen“ gegenüber. Dies geht aus den am Mittwoch eingereichten Unterlagen des Nevada Justice Court hervor.

Die Raiders haben bis Mittwochabend auf eine Anfrage zur Stellungnahme nicht reagiert. Snowden, 26 Jahre alt, kam 2021 als undrafted Free Agent in die NFL und verbrachte Zeit in den Practice Squads der Chicago Bears, Tampa Bay Buccaneers und Raiders.

In seiner Rookie-Saison absolvierte Snowden zwei Spiele für die Bears, bevor er in dieser Saison sein Debüt für die Raiders gab. Er hat in allen 13 Spielen gespielt, davon sieben als Starter, und erzielte 1,5 Sacks. Besonders bemerkenswert war sein spielentscheidender Sack gegen Deshaun Watson von den Cleveland Browns in Woche vier.