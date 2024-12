Randy Moss kämpft gegen Krebs: NFL-Legende pausiert als TV-Experte

SPORT1-AI 14.12.2024 • 09:20 Uhr Randy Moss kämpft gegen Krebs. Der NFL-Star pausiert als ESPN-Analyst, um sich auf die Genesung zu konzentrieren. Er plant seine Rückkehr ins TV.

NFL Hall of Fame Receiver Randy Moss hat bekannt gegeben, dass er gegen Krebs kämpft. In einem Instagram-Live-Video am Freitag erklärte Moss, dass bei ihm ein Tumor außerhalb seines Gallengangs zwischen Bauchspeicheldrüse und Leber entdeckt wurde.

Unterstützt von einem Gehstock stellte er sich als Krebsüberlebender vor und dankte seinen „Gebetskriegern“ für ihre Unterstützung.

Operation und Krankenhausaufenthalt

Am Thanksgiving-Tag unterzog sich Moss einem Whipple-Verfahren, um einen Stent an seiner Leber zu setzen, nachdem er Verfärbungen seines Urins bemerkt hatte.

Die vergangenen sechs Tage verbrachte er im Krankenhaus, bevor er am Freitag entlassen wurde. Moss befindet sich nun auf dem Weg der Genesung und unterzieht sich Chemotherapie und Bestrahlung, um wieder vollständig gesund zu werden.

Pausiert als Analyst bei ESPN

Am 6. Dezember trat Moss von seiner Rolle als Analyst bei ESPN’s „Sunday NFL Countdown" zurück, um sich auf seine gesundheitlichen Herausforderungen zu konzentrieren. In einer Erklärung des Netzwerks hieß es, dass Moss eine längere Auszeit nehmen würde.

„Sobald ich wieder gesund bin, werde ich mit den Jungs zurück auf dem Set sein. Hoffentlich kann ich bald wieder bei euch sein“, sagte Moss. „Mein Ziel ist es, mit meinem Team wieder im Fernsehen zu sein.“

Eine beeindruckende Karriere

Randy Moss wurde 2018 in die Hall of Fame aufgenommen, nachdem er 14 Saisons in der NFL gespielt hatte. Seine Karriere führte ihn zu den Minnesota Vikings (1998:2004, 2010), Oakland Raiders (2005:06), New England Patriots (2007:10), Tennessee Titans (2010) und San Francisco 49ers (2012).

Mit 156 Touchdown-Receptions steht er an zweiter Stelle in der NFL-Geschichte und hält den Rekord für die meisten Touchdowns in einer Saison mit 23 im Jahr 2007.

