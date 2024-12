St. Brown und Lions verlieren Topspiel gegen Buffalo

Ein ganz starker Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions haben in der Football-Liga NFL erstmals seit drei Monaten wieder ein Spiel verloren. Nach zuletzt elf Siegen in Serie unterlag das Team um den Deutsch-Amerikaner im Topspiel den Buffalo Bills mit 42:48 - es war ein Offensivspektakel zwischen zwei Super-Bowl-Anwärtern, an dem auch St. Brown seinen erheblichen Anteil hatte.