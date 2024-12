Innenpfosten entscheidet packenden Chiefs-Krimi

Die Kansas City Chiefs sind auf dem Weg zum erhofften „Three-peat“ in der NFL weiter schwer zu stoppen - und bleiben Experten für enge Siege.

Am Sonntagabend setzte sich die Mannschaft um Star-Quarterback Patrick Mahomes gegen die Los Angeles Chargers in einem weiteren Krimi mit 19:17 durch - es war der 12. Erfolg im 13. Saisonspiel.

Den Playoff-Einzug hatten die Chiefs zuletzt bereits perfekt gemacht, nun steht auch der bereits neunte Division-Titel in der AFC West in Serie fest.

Doch wie so oft in dieser Saison ließen die Chiefs ihre Fans bis zur letzten Sekunde zittern: Beim Stand von 16:17 trat Matthew Wright aus 31 Yards zum entscheidenden Field Goal an.