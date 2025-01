Black Monday: Patriots feuern Headcoach Mayo

Nach Ende der Hauptrunde erwischt es traditionell die Trainer der schwächsten Teams, der Übungsleiter von New England ist der erste.

Die über Jahre in der NFL dominierenden New England Patriots haben sich nach einer in allen Belangen enttäuschenden Saison von ihrem Headcoach Jerod Mayo getrennt. Diese Entscheidung gab die Franchise nach dem unerwarteten 23:16 zum Abschluss der Hauptrunde gegen die Buffalo Bills bekannt, mit dem der sechsmalige Superbowl-Sieger die Saison mit 4:13 Siegen beschloss.