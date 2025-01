Browns-Quarterback Watson erneut operiert

Der 29-Jährige hatte sich die Verletzung am 20. Oktober zugezogen, fünf Tage später war er erstmals operiert worden.

Der 29-Jährige hatte sich die Verletzung am 20. Oktober zugezogen, fünf Tage später war er erstmals operiert worden.

Quarterback Deshaun Watson von den Cleveland Browns hat sich erneut einer Operation an der Achillessehne unterzogen und wird monatelang ausfallen. Wie das Team der National Football League (NFL) bestätigte, fand der Eingriff bereits am Donnerstag statt. Der 29-Jährige hatte sich die Verletzung am 20. Oktober zugezogen, fünf Tage später war er erstmals operiert worden.