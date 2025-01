NFL: Kelce-Sieg bei Pro-Bowl-Abstimmung dank Taylor Swift?

SID 02.01.2025 • 06:45 Uhr Die Beziehung zu Pop-Superstar Taylor Swift steigert die Popularität von Travis Kelce - und macht offenbar auch sportliche Schwächen wett.

Mit Popstarbonus zum Pro Bowl? Trotz der für seine Verhältnisse persönlich schwachen Saison hat Footballstar Travis Kelce vom amtierenden Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs beim Fanvotum für das Allstar-Wochenende der NFL unter allen Spielern die meisten Stimmen erhalten. Wie die Liga mitteilte, stimmten 252.200 Fans für den 35 Jahre alten Partner von Pop-Superstar Taylor Swift.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die finale Auswahl für die Pro Bowl Games in Orlando/Florida (2. Februar) wird allerdings durch eine Kombination aus Abstimmungen von Fans, Spielern und Trainern bestimmt, wobei die Stimmen jeder Gruppe zu einem Drittel in die Wertung einfließen. Die offiziellen Listen der besten Spieler der Saison werden am 2. Januar veröffentlicht.

Kelce gewinnt Pro-Bowl-Voting

88 Spieler nehmen am All-Star-Event der NFL teil und treten dabei in Geschicklichkeitswettbewerben und einem Flag-Football-Spiel zwischen NFC und AFC gegeneinander an.

Im Fan-Voting setzte sich Kelce mit rund 2000 Stimmen Vorsprung vor Running Back Jahmyr Gibbs, Teamkollege von Amon-Ra St. Brown bei den Detroit Lions, durch. Dabei verzeichnet Kelce in der laufenden Spielzeit bisher nur drei Touchdowns und 823 Yards - weniger waren es nur in seiner Rookie-Saison 2013, in der er allerdings auch nur ein Spiel absolviert hatte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im abschließenden Saisonspiel bei den Denver Broncos am Sonntag (22.25 Uhr/DAZN) könnte er seine Statistiken noch einmal verbessern, wobei es unwahrscheinlich ist, dass er viel oder überhaupt Spielzeit bekommt. Da die Chiefs den ersten Platz in ihrer Conference schon sicher haben, dürften die meisten Stars geschont werden.