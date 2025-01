Fußball: US-Nationalspielerin Sophia Smith heiratet NFL-Star!

Fußball-Star Sophia Smith und Wide Receiver Michael Wilson von den Arizona Cardinals haben am Samstag den Bund fürs Leben geschlossen. Das Paar teilte die freudige Nachricht am Montag auf Instagram. Die Hochzeit fand in der malerischen Kulisse der Wüste statt, wie die Fotos zeigen, auf denen Wilson und Smith Hand in Hand einen sandigen Pfad entlangschreiten.