Irre Wende! Überraschende Enthüllung bei NFL-Superstar

Was für eine irre Wende! Wide Receiver Tyreek Hill bleibt trotz der verpassten NFL-Playoffs nun doch bei den Miami Dolphins, wie sein Agent Drew Rosenhaus betonte.

Nach dem enttäuschenden Saisonende gegen die New York Jets äußerte Hill Unzufriedenheit und deutete mögliche Veränderungen an. „Ich bin raus, Bruder“, sagte Hill nach dem Spiel. „Es war großartig, hier zu spielen, aber am Ende des Tages muss ich das Beste für meine Karriere tun.“