Kuhn lobt St. Brown: "Ein Ausnahmeathlet"

SID 18.01.2025 • 12:56 Uhr Für den ehemaligen Spieler der New York Giants ist St. Brown einer der besten Athleten überhaupt.

Der frühere Footballprofi Markus Kuhn hat den deutschen NFL-Star Amon-Ra St. Brown in den höchsten Tönen gelobt und den Wide Receiver des Titelanwärters Detroit Lions als einen der besten deutschen Sportler überhaupt bezeichnet.

„Amon-Ra ist ein Ausnahmeathlet. Er ist wie ein Olympionike oder ein Champions-League-Profi der Topvereine“, sagte Kuhn dem Nachrichtenportal watson: „Auf seiner Augenhöhe gibt es in Deutschland nur wenige Sportler.“

Lions treffen auf die Commanders

Allerdings ist der 38-Jährige davon überzeugt, dass St. Brown in Deutschland nicht die Anerkennung erfährt, die aufgrund seiner Leistungen gerechtfertigt wäre. „Ich bin mir nicht sicher, ob man in Deutschland generell die Leistungen der NFL-Profis richtig einschätzen kann“, sagte der ehemalige Defensivspieler der New York Giants: „Wie schwierig es ist, in dieser Liga zu spielen, sich dort zu halten und dann sogar noch einer der Topathleten zu sein. Ich glaube, das wird nicht richtig wertgeschätzt.“

St. Brown steigt mit den Lions am Sonntag (2.00 Uhr) in die Playoffs ein. Sein Team hatte als Sieger der National Football Conference (NFC) in der ersten Runde ein Freilos und ist im Duell mit den Washington Commanders klar favorisiert. Als Passempfänger ist der 25-jährige St. Brown einer der wichtigsten Spieler der Lions, er versteht sich hervorragend mit Quarterback Jared Goff.

Kracher-Duell in der AFC

In der Vorsaison war Detroit im Halbfinale bei den San Francisco 49ers gescheitert, nun hat das Team den Super Bowl in New Orleans fest im Visier. Dafür müssen die Lions zunächst die Commanders mit dem deutsch-amerikanischen Offensive Tackle Brandon Coleman schlagen. Sollte das gelingen, hätte Detroit im NFC-Finale erneut Heimrecht. Dort würde es gegen die Philadelphia Eagles oder die Los Angeles Rams gehen, die am Sonntag (21.00 Uhr) aufeinandertreffen.