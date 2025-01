Nach Anschlag: NFL verstärkt Sicherheitsmaßnahmen für Super Bowl!

SPORT1-AI 30.01.2025 • 09:13 Uhr Die NFL verstärkt in Folge des Anschlages von New Orleans die Sicherheitsmaßnahmen für den Super Bowl am 9. Februar. 100.000 Besucher werden erwartet.

Die NFL zeigt sich zuversichtlich in Bezug auf die Sicherheitsvorkehrungen für den Super Bowl am 9. Februar in New Orleans, nachdem ein Terroranschlag am Neujahrstag 14 Menschen das Leben gekostet hat.

Cathy Lanier, die Sicherheitschefin der NFL, erklärte am Mittwoch, dass rund um das Spiel verstärkte Maßnahmen ergriffen werden. „Das Wichtigste ist, ganz klar und ohne zu zögern zu sagen, dass wir wirklich zuversichtlich in unseren Sicherheitsplan für den Super Bowl sind“, betonte sie.

Super Bowl: New Orleans erwartet 100.000 Besucher

New Orleans wird bereits zum elften Mal Gastgeber des Super Bowls sein. Collin Arnold, Direktor des New Orleans Office of Homeland Security and Emergency Preparedness, rechnet mit rund 100.000 Besuchern in der Stadt. Der jüngste Anschlag, bei dem ein Angreifer, inspiriert von der Terrormiliz Islamischer Staat, mit einem Pickup in die berühmte Bourbon Street raste und Neujahrsfeiernde überfuhr, wird derzeit von mehreren Ermittlungen untersucht. Eine Klage wirft der Stadt und mehreren Auftragnehmern vor, Sicherheitsmaßnahmen versäumt zu haben, die den Angriff hätten verhindern oder abmildern können.

NFL arbeitet mit Behörden vor Ort

Die NFL hatte bereits in den vergangenen zwei Jahren einen Sicherheitsplan entwickelt und arbeitete eng mit Bundes-, Landes- und lokalen Behörden zusammen. Nach dem Anschlag am 1. Januar wurden die Sicherheitspläne erneut überprüft, um den Fans vor dem Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles ein sicheres Gefühl zu geben.

„Ich denke, das Auffälligste, was sich nach den Anschlägen ändern wird, ist eine deutlich sichtbare Präsenz der Strafverfolgungsbehörden“, erklärte Lanier. „Wir sind weiterhin bereit, neue Anpassungen vorzunehmen, falls sich zwischen jetzt und dem Super Bowl etwas ändert. Unsere Aufgabe ist es, flexibel zu sein und bei Bedarf Änderungen vorzunehmen.“