Neuer Chefcoach in der NFL verkündet!

Die New York Jets haben Aaron Glenn, den bisherigen Defensive Coordinator der Detroit Lions, als neuen Head Coach verpflichtet. Diese Entscheidung markiert einen bedeutenden Schritt in Glenns beeindruckender Karriere, die er unter anderem unter der Anleitung von Hall of Fame-Coach Bill Parcells begann.