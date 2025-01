NFL-Juwel mit emotionalem Heiratsantrag!

SPORT1-AI 16.01.2025 • 08:43 Uhr Patriots-Quarterback Drake Maye beendet seine Rookie-Saison mit einem Heiratsantrag an Ann Michael Hudson. Teamkollegen gratulieren auf Instagram.

Quarterback Drake Maye von den New England Patriots hat sich einen besonderen Moment für das Ende seiner Rookie-Saison aufgehoben.

Er machte seiner langjährigen Freundin Ann Michael Hudson einen Heiratsantrag. Auf Instagram verkündete Maye die frohe Botschaft und teilte ein Bild des Paares am Strand mit der Nachricht: „Love doing life with you. Can‘t wait to marry you!“

Glückwünsche von Patriots und NFL-Superstar Daniels

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Teamkollegen wie Center David Andrews, Tight End Hunter Henry und Receiver Kendrick Bourne kommentierten den Post.

Andrews schrieb: „Congrats brother.“ Auch andere Rookie-Quarterbacks wie Jayden Daniels von den Washington Commanders und J.J. McCarthy von den Minnesota Vikings schlossen sich den Glückwünschen an.

Maye: Ein vielversprechender Start bei den Patriots

Die Patriots hatten Maye im NFL-Draft 2024 in der ersten Runde mit dem dritten Pick ausgewählt. Bereits am Tag nach dem Draft präsentierte sich Maye im Gillette Stadium, begleitet von seinen Brüdern Luke, Cole und Beau sowie Hudson, die er seit der siebten Klasse datet. Bei seiner ersten Pressekonferenz betonte Maye: „If you‘re getting me, you‘re getting them.“

Der 22-jährige Maye startete in seiner Rookie-Saison in zwölf Spielen und erzielte dabei bemerkenswerte Statistiken. Er brachte 225 von 338 Passversuchen für 2.276 Yards an den Mann und warf 15 Touchdowns bei 10 Interceptions. Zudem bewies er seine Vielseitigkeit mit 54 Läufen für 421 Yards und zwei weiteren Touchdowns.