NFL: Weil sie gewinnen! Patriots verspielen Riesen-Chance - Evans schafft irren Rekord

Der frühere Liga-Dominator New England Patriots hat am letzten Wochenende der NFL-Saison noch den Nummer-eins-Pick im Draft verspielt. Die Patriots gewannen gegen das B-Team der Buffalo Bills am Sonntag 23:16 und müssen nach ihrem vierten Sieg aus 17 Spielen den Spitzenplatz bei der alljährlichen Verteilung der Top-Talente aus den Colleges den Tennessee Titans (3:14) überlassen. Die Titans verloren gegen die Houston Texans 14:23.

Evans sorgt für NFL-Rekord - und kassiert ab

Die Tampa Bay Buccaneers gewannen die NFC South durch ein 27:19 gegen die New Orleans Saints zum vierten Mal in Serie, Bucs-Receiver Mike Evans knackte zum elften Mal nacheinander die 1000 Yards - er stellte damit den Rekord der NFL-Ikone Jerry Rice ein und kassierte wenige Sekunden vor Spielende einen Drei-Millionen-Dollar-Bonus.

In der Nacht zum Montag (2.20 Uhr) folgt das Spitzenspiel der Detroit Lions mit dem deutschen Receiver-Star Amon-Ra St. Brown gegen die Minnesota Vikings. Beide Teams stehen bei 14 Siegen und zwei Niederlagen - es geht um viel: Der Gewinner geht als Nummer eins der NFC in die Play-offs, hat zunächst ein Freilos und dann Heimvorteil bis zum Super Bowl LIX in New Orleans am 9. Februar.