NFL-Premiere in Madrid: Heim-Team fix

SPORT1 17.01.2025 • 18:49 Uhr Die Miami Dolphins spielen 2025 in Madrid. Gegen wen die Dolphins im Bernabeu spielen, ist noch unklar.

In diesem Jahr ist auch Madrid erstmals ein Teil der internationalen Spiele der NFL. Jetzt wurde das erste Football-Team bekanntgegeben, das in der spanischen Hauptstadt spielen wird: die Miami Dolphins. Das Spiel wird in der regulären Saison stattfinden und im Stadion von Real Madrid ausgetragen. In das Estadio Santiago Bernabéu passen nach der Modernisierung mehr als 78.000 Zuschauer hinein.

„Wir sind begeistert, das erste Spiel der NFL in Spanien auszutragen, einem Land mit reicher Geschichte, Tradition und Leidenschaft, in dem eine große Fangemeinde der Dolphins zu Hause ist“, erklärte der stellvertretende Dolphins-Vorsitzende Tom Garfinkel. Weiter ergänzte er: „Angesichts der einzigartigen Synergie zwischen Miami und Madrid glauben wir, dass dies erst der Anfang für uns in dieser unglaublichen Region ist.“

Dolphins zum achten Mal außerhalb der USA

Die Dolphins spielen damit zum siebten Mal eine Partie außerhalb der USA - nach Begegnungen in Deutschland (2023) und in England (2021, 2017, 2015, 2014, 2007). Nun kommen die Dolphins in die spanische Hauptstadt.

Gegen wen die Dolphins im Bernabéu spielen werden, ist noch unklar. Diese Gegner kommen infrage: Buffalo Bills, New York Jets, New England Patriots, Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Chargers und die Washington Commanders.

