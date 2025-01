RTL-Experte Vollmer: "Chiefs auf dem Papier Favorit. Aber..."

"Für mich ist es immer ganz schwierig, gegen den amtierenden Meister zu tippen", so RTL-Experte Vollmer, wobei er nicht glaube, "dass sie das beste Team der NFL sind. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sie nicht gewinnen werden." Diese Erfahrung habe er mit den New England Patriots 2008 gemacht. "Gegen die New York Giants waren wir damals eigentlich das klar bessere Team, hatten in der Saison nicht verloren. Und dann verlieren wir gegen ein Team, das durch die Wildcard-Runde und durch vier Auswärtsspiele in den Play-offs musste."