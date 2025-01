Saisonbestwert: NFL-Play-offs bringen RTL Millionen-Reichweite

Das Spiel zwischen den Buffalo Bills und den Denver Broncos lockte in der ersten Runde die meisten Football-Fans vor den Fernseher.

Das Spiel zwischen den Buffalo Bills und den Denver Broncos lockte in der ersten Runde die meisten Football-Fans vor den Fernseher.

Der Beginn der diesjährigen NFL-Play-offs hat RTL gleich einen eigenen Reichweiten-Bestwert beschert. Wie der Sender am Mittwoch mitteilte, schalteten bis zu 1,01 Millionen Footballfans bei der Partie zwischen den Buffalo Bills und den Denver Broncos (31:7) am vergangenen Samstag ein - auch dank der vergleichsweise humanen Kick-off-Zeit um 19.00 Uhr. Im Schnitt verfolgten 831.000 Interessierte den Sieg der favorisierten Bills im Free-TV.

Insgesamt verzeichnete RTL zudem in den Spielen der Wildcard-Runde eine Verbesserung der Marktanteile im Vergleich zur Premierensaison der NFL auf dem Sender vergangenes Jahr. Für weitere Saisonbestmarken sorgte in dieser Bilanz der Sieg der Philadelphia Eagles über die Green Bay Packers (22:10) für eine Saisonbestmarke für den späten Sonntagabend in den Zielgruppen der 14- bis 59-Jährigen (10,9 Prozent) und der 14- bis 49-Jährigen (15,3 Prozent).