CNN: Trump plant Besuch beim Super Bowl

US-Präsident Donald Trump plant offenbar einen Besuch beim Super Bowl am Sonntag in New Orleans. Das berichtet der amerikanische Nachrichtensender CNN unter Berufung auf einen Offiziellen aus dem Weißen Haus. Trump wäre der erste US-Präsident, der während seiner Amtszeit dem Finale der National Football League (NFL) beiwohnt. Noch ist diese Entscheidung aber nicht bestätigt.

Trump hatte die NFL und deren Boss Roger Goodell in den vergangenen Jahren wiederholt kritisiert. Spieler, die sich an den Kniefall-Protesten gegen Polizeigewalt und Rassendiskriminierung in den USA beteiligten, bezeichnete der heute 78-Jährige in seiner ersten Amtszeit etwa als „Hurensöhne“.