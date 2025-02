Das Duell steht: Olympiasieger Lyles gegen NFL-Star!

Sprint-Duell: Weltmeister vs. NFL-Star

Tyreek Hill, bekannt für seine Schnelligkeit auf dem Footballfeld, stichelte in einem Interview, dass Lyles Angst habe, bei einem 40-Meter-Rennen anzutreten. Lyles hingegen konterte, dass ein 100-Meter-Rennen "ein klarer Sieg" für ihn wäre. Um den Wettkampf spannender zu gestalten, einigten sich die beiden darauf, sich in der Mitte zu treffen.

Der verbale Schlagabtausch begann nach den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen August. Hill behauptete, er könne den Amerikaner in einem Rennen schlagen und forderte Lyles auf, einen Vertrag für ein 50-Meter-Rennen zu unterzeichnen. Im September enthüllte Lyles bei ESPN , dass sie über ein 60-Yard-Rennen verhandeln.

Lyles gilt aktuell als schnellster Mann der Welt bei Olympia in Paris und der WM in Budapest 2023 holte er jeweils Gold über die 100m. Bekanntheit erlangte er danach mit seinem Verweis auf den US-Sport, wo sich Meister von NFL, NBA und Co. „World Champion“ nennen, obwohl keine internationalen Teams im Wettbewerb stehen. Sein Ausspruch „World champions of what?“ erlangte Kultstatus - NFL- und NBA-Profis reagierten eher genervt.