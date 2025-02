Deutscher Profi deutet NFL-Chance an: "War zu groß für Fußball"

Vor dem Super Bowl LIX in der Nacht von Sonntag auf Montag im Caesars Superdome von New Orleans hat sich Kilian Zierer im neuen Live-Format SPOTLIGHT bei SPORT1 zu seiner Zukunft in der NFL geäußert.

„Da wir in der Divisonal Round gegen die Chiefs leider rausgeflogen sind, ist der Vertrag letzten Montag ausgelaufen. Ich habe von den Texans nicht mehr viel gehört und habe jetzt in dem Sinne die Chance, bei einem anderen Team zu unterschreiben“, erklärte Zierer.

Zierer: Zu groß für den Fußball

Dank des ehemaligen NFL-Profis Björn Werner verschlug es Zierer im Sommer 2018 ans Junior College in Kalifornien. In Santa Clarita spielte er am College of the Canyons ein Jahr als Tackle, wobei er fast jedes Spiel von Beginn an bestritt.