Einst obdachlos, jetzt NFL-Trainer!

Jaguars: Cheftrainer Coen übernimmt die Spielzüge

„Grant wird eine Fülle von Wissen, Energie und eine Siegermentalität mitbringen, um unsere Offense hier in Jacksonville zu führen“, sagte Coen in einer Erklärung. „Er ist ein aufstrebender Star in dieser Liga, der ein Eckpfeiler des Erfolgs für die Vikings-Organisation war, und wir können es kaum erwarten, ihn unsere Offense anführen zu sehen.“

Von der Parkbank zum NFL-Coach

Udinskis Weg in die NFL begann als Graduate Assistant bei Baylor im Jahr 2019 unter Coach Matt Rhule. Der Bucks County Courier Times berichtete, dass Udinski in seiner ersten Woche in Waco, Texas, in seinem Auto lebte, bis Baylor-Defensive-Coordinator Phil Snow davon erfuhr und ihn einlud, bei ihm zu wohnen.