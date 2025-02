Entlassung von NFL-Legende fix

Es hat sich bereits angebahnt - und ist nun offiziell: Die New York Jets trennen sich von Quarterback-Legende Aaron Rodgers. Das teilte die Franchise am Donnerstagnachmittag mit.

Rodgers war in der nun abgelaufenen Spielzeit nach einem Achillessehnenriss zurückgekehrt und hatte 17 Spiele für die Jets bestritten, die am Ende bei einer extrem enttäuschenden 5-12-Bilanz landeten. Rodgers spielte nicht seine beste Saison, konnte aber mit 28 Touchdown-Pässen (elf Interceptions) und knapp 3.900 Passing Yards überzeugen. Die in ihn gesetzten Erwartungen konnte der viermalige MVP jedoch nie erfüllen.

Rodgers-Zukunft völlig offen

Ende des vergangenen Jahres sagte er in der Pat McAfee Show: „In New York zu spielen, wäre natürlich meine erste Wahl - wenn ich spielen will.“ Damals hatte er eine positive Bilanz seiner Zeit bei den Jets gezogen. „Das waren zwei der besten Jahre meines Lebens, so frustrierend und schwierig es auch war, es waren zwei wirklich schöne Jahre.“ Die Jets warten bereits 14 Jahre auf eine Teilnahme an den Play-offs.