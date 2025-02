"Regt viele auf, wenn man nach jedem Play Taylor Swift zeigt"

SPORT1 08.02.2025 • 13:56 Uhr Kilian Zierer stand in dieser Saison bei den Houston Texans unter Vertrag. Vor dem Super Bowl erklärt der Offensive Lineman im exklusiven SPORT1-Interview unter anderem, wem er am Sonntag die Daumen drückt, und wieso.

Auf dem Weg in den Super Bowl LIX räumten die Kansas City Chiefs in der Divisional Round die Houston Texans aus dem Weg. Dort stand Kilian Zierer bis letzten Montag unter Vertrag und war Teil des Practice-Squads. Vor dem Super Bowl zwischen den Philadelphia Eagles und Kansas City Chiefs in New Orleans am Sonntag gab der Offensive Lineman spezielle Einblicke in sein Leben als NFL-Profi.

Im exklusiven SPORT1-Interview spricht der 2,01-Hüne über die beste O-Line der Liga, seinen MVP-Favoriten und Taylor Swift.

SPORT1: Der Super Bowl steht an. Chiefs oder Eagles, wer macht’s?

Zierer: Hoffentlich die Eagles.

SPORT1: Wieso hoffentlich?

Zierer: Die Chiefs haben die letzten zweimal schon gewonnen.

„Ich schaue hauptsächlich auf die ‚dicken Jungs'“

SPORT1: Wie schaut man denn als O-Liner ein Football-Spiel? Auf was achtest du besonders?

Kilian Zierer: Ich achte generell auf meine Position, Tackles, generell auf die O-Line und eher weniger auf Receiver oder Quarterbacks wie der Normalzuschauer wahrscheinlich. Ich schaue hauptsächlich auf die „dicken Jungs“.

SPORT1: Was macht die Eagles-O-Line so stark?

Zierer: Ich glaube, sie sind einfach sehr gut auf jeder Position. Ich glaube, die meisten O-Lines haben zwei, drei oder vier gute Spieler. Die Eagles-O-Line ist geprägt von All-Pros und Pro-Bowlern. Sie haben mit Lane Johnson wahrscheinlich den besten Tackle der letzten zehn Jahre. Generell sind sie auf allen Positionen sehr stark.

Verbot für Tush Push? „Nein, überhaupt nicht“

SPORT1: Wie findest du als O-Liner ein Play wie den „Tush Push“? Viele Fans regen sich ja darüber auf. Sollte das Play vielleicht verboten werden?

Zierer: Nein, finde ich überhaupt nicht. Die Eagles machen das so gut, dass es praktisch unaufhaltsam ist, aber deswegen kann einen Spielzug doch nicht verbieten. Man kann ja auch nicht verbieten, dass Patrick Mahomes nach rechts rausrollt und Touchdowns wirft. Deswegen finde ich, dass andere Teams einfach einen Weg finden müssen, sie zu stoppen.

SPORT1: Wie geht es für dich weiter im Hinblick auf deine Zukunft als Football-Spieler?

Zierer: Ich fliege jetzt am Dienstag zurück in die USA und bin dann direkt schon bei einem Team. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wo ich bin. Dann muss ich da ein paar Checks durchgehen, Medical Checks und wenn ich die alle bestehe, was ich eigentlich sollte, dann bin ich hoffentlich nächste Woche schon bei einem neuen Team.

SPORT1: Josh Allen ist MVP. Für dich verdient?

Zierer: Ich war mehr ein Fan von Lamar Jackson. Einfach aus dem Grund, dass er das Team und die Offense komplett gesteuert hat. Josh Allen hat auch eine grandiose Saison, kann man nichts dagegen sagen, aber wir haben dieses Jahr gegen beide Teams gespielt und Josh Allen hatte gegen uns glaube ich neun Completions und Lamar Jackson hat uns komplett auseinandergenommen. Deswegen bin ich da ein bisschen parteiisch.

SPORT1: Was ist für dich der beste Taylor Swift-Song?

Zierer: Oh, gute Frage, ich bin leider kein Swiftie, deswegen kann ich das nicht so genau beantworten. (lacht)

SPORT1: Was hältst du davon, dass Taylor Swift so eine große Präsenz in der NFL hat?

Zierer: Für die NFL, für das Marketing ist es natürlich super, dass einer der größten Topstars weltweit die NFL noch mehr pusht. Aber ich weiß auch, dass es viele sehr aufregt, wenn man nach jedem Play von Travis Kelce und nach jedem Touchdown die Kamera auf Taylor Swift schwenkt. Aber es gehört halt leider zum Marketing dazu. Ich würde auch hoffen, dass es mehr auf das Spiel bezogen ist, aber es hilft auf jedem Fall dem Sport weiter.

„Ich bin aufgewachsen als FC Bayern-Fan“

SPORT1: Gibt es einen Fußball-Klub, dem du besonders die Daumen drückst?

Zierer: Ich bin aufgewachsen als Fan des FC Bayern. Mein Vater hat sogar Jahreskarten.

SPORT1: Wie schaust du den Super Bowl? Und natürlich besonders wichtig: Was gibt es zum Essen?

Kilian Zierer: Ich schaue ihn bei meiner Schwester an. Was es zu Essen gibt, weiß ich noch gar nicht so genau, was ich halt finde.

SPORT1: Was gab es die letzten Jahre zu essen?