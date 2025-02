Leichtathletik. 100-Meter-Olympiasieger provoziert NFL-Superstar!

SPORT1-AI 03.02.2025 • 09:15 Uhr Noah Lyles provoziert NFL-Größe Tyreek Hill nach seinem 60m-Sieg. Hill reagiert auf X. Beide verhandeln über ein Rennen. Der Sprint-Superstar fordert Hill heraus, ein Rennen ist aber ungewiss.

Noah Lyles ließ es sich nicht nehmen, Tyreek Hill nach seinem Sieg im 60-Meter-Finale beim New Balance Indoor Grand Prix am Sonntag zu provozieren.

Sekunden nach dem Rennen zog Lyles ein Schild hervor, auf dem stand: „Tyreek could never“, eine Anspielung auf den Star-Receiver der Miami Dolphins. Diese Aktion rief eine Reaktion von Hill auf X hervor: „Get a load of this guy 😂“ (“Der Typ hat sie nicht alle“).

Leichtathletik vs. NFL: Ein Schlagabtausch

Lyles‘ Aktion ist das jüngste Kapitel in einem fortlaufenden Schlagabtausch zwischen dem Goldmedaillengewinner und Hill. Nach den Olympischen Spielen in Paris im August hatte der Dolphins-Receiver behauptet, er würde Lyles in einem Rennen schlagen, und stichelte damit gegen den Athleten.

Hill forderte Lyles auf, einen Vertrag für ein 50-Yard-Rennen zu unterschreiben. Einen Monat später erklärte der Leichtathlet in „SportsCenter“, dass die beiden über ein 60-Yard-Rennen verhandeln. Doch bisher ist nichts daraus geworden.

Lyles bleibt herausfordernd

In einem Interview nach dem Rennen auf NBC bekräftigte Lyles seine Herausforderung und erklärte sein Schild: „Ich denke, diese [Botschaft] sagt alles. Wenn du bereit bist, tatsächlich Worte in Taten umzusetzen und bereit bist zu rennen, dann sieh mich an“, sagte er. „Ich bin hier. Ich gehe nirgendwo hin. Aber alles, was ich weiß, ist, deine Football-Saison ist vorbei, du hast jetzt keine Ausrede mehr.“