Nach Nazi-Vergleich mit Trump: Ex-NFL-Profi verhaftet

Aufruhr in den USA: Der ehemalige NFL -Profi Chris Kluwe ist am Dienstag kurzfristig verhaftet und für einige Stunden in Gewahrsam genommen worden.

Ex-NFL-Profi schießt gegen Trump

Kluwe sprach sich gegen die Ehrung Trumps durch die Stadt aus, die Huntington Beach an der ortsansässigen Bibliothek ausführen wollte. Ein städtischer Ausschuss genehmigte den Kauf und die Anbringung einer Plakette an der Bibliothek mit den Worten „Magical, Alluring, Galvanizing, Adventurous“ - also MAGA (Make America Great Again, d. Red.), der polarisierende Slogan von Trump und seinen Anhängern.