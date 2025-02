NFL: Brady bedient! Kontroverser Start in den Super Bowl

Der Super Bowl LIX in New Orleans startet schon im ersten Drive mit einer sehr umstrittenen Entscheidung - und das ausgerechnet zugunsten der Chiefs, denen zuletzt immer wieder eine Bevorzugung durch die Schiedsrichter unterstellt wurde.

Es war eines der großen Themen in der Woche vor dem Super Bowl LIX in New Orleans - und bekam nach nicht einmal fünf Spielminuten des NFL-Endspiels neue Nahrung: die vermeintliche Bevorzugung der Kansas City Chiefs durch die Schiedsrichter (Super Bowl im Liveticker).

Nachdem die Chiefs-Defense die Philadelphia Eagles bei ihrem ersten Drive an der Mittellinie in einen vierten Versuch gezwungen hatten, ging Eagles-Quarterback Jalen Hurts volles Risiko - und wurde vermeintlich belohnt.

Sein langer Pass landete nach 32 Yards an der rechten Seitenlinie in den Armen von A.J. Brown, Philadelphia wähnte sich an der 18-Yard-Linie schon in der Redzone. Aber: Die Unparteiischen warfen eine Flagge. Zum Entsetzen der Eagles-Fans entschieden sie auf Offensive Pass Interference, Brown sollte seinen Gegenspieler unfair behindert haben.