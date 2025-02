Brady-Regel beim Super Bowl gelockert - zum Teil

Die strikten NFL -Beschränkungen für Quarterback-Legende und TV-Experte Tom Brady werden für den anstehenden Super Bowl LIX in New Orleans vorübergehend aufgehoben - allerdings nur teilweise.

Als Miteigentümer der Las Vegas Raiders ist es dem erfolgreichsten Spieler der NFL-Geschichte in seiner Funktion als Fernsehanalyst eigentlich unter anderem nicht erlaubt, in der Vorbereitung auf seine Experteneinsätze an Produktionsmeetings der beteiligten Teams teilzunehmen, um daraus keinen Vorteil für die Raiders ziehen zu können.

„Brady Rules“ werden zeitweise gelockert

Diese „Brady Rules“ werden für das Duell zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles nun zeitweise gelockert, wie Chiefs-Eigner Clark Hunt am Dienstag bestätigte. Der Besuch der Trainingseinheiten der beiden Super-Bowl-Teams bleibt ihm aber auch in dieser Woche untersagt. Der Rest der TV-Crew des übertragenden Senders Fox darf hingegen bei den Trainings dabei sein.

Chiefs-Owner hat kein Problem mit Brady

Am Montag betonte Hunt allerdings, dass er „keine Probleme“ mit Brady habe: „Da er diese Woche das Spiel begleitet, haben wir kein Problem damit, wenn er in unseren Produktionsmeetings dabei ist. Er wird den Zugang bekommen, den jeder Berichterstatter bekommen würde.“

Allerdings werden die Brady Rules im Sommer wohl erneut Thema werden. NFL-Commissioner Roger Goodell erklärte am Montag zwar, Brady sei in der ganzen Angelegenheit „unglaublich kooperativ“, man werde in der Offseason allerdings prüfen, ob Anpassungen an den Vorgaben nötig seien.