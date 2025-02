NFL: Comeback-Beben um Superstar?

Rob Gronkowski gilt als der beste Tight End in der Geschichte der NFL. Kehrt der Superstar nun völlig überraschend zurück?

Rob Gronkowski gilt als der beste Tight End in der Geschichte der NFL. Kehrt der Superstar nun völlig überraschend zurück?

Das wäre ein echter Hammer! Rob Gronkowski denkt laut einem Bericht der Denver Sports ernsthaft über ein Comeback in der NFL nach und die Denver Broncos werden als Ziel ausgemacht.

Laut des gut informierten Radiosenders hat der 35-Jährige entschieden, noch einmal zurück auf den Rasen zu wollen. Gronkowski hatte neun Jahre bei den New England Patriots an der Seite von Tom Brady gespielt und 2019 seine Laufbahn erstmals beendet. Doch 2020 kam er für zwei weitere Spielzeiten zurück und lief bei den Tampa Bay Buccaneers auf. Insgesamt gewann er vier Meisterschaften - alle an der Seite von Quarterback-Legende Tom Brady.