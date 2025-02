NFL vergibt nächstes internationales Spiel: Es kommt zu einer Premiere!

Die NFL expandiert weiter und wird 2026 erstmals eine Partie der Regular Season im australischen Melbourne austragen. Das gab die US-Footballliga am Mittwoch bekannt.

Demnach wurde eine „mehrjährige“ Vereinbarung für Spiele in der australischen Metropole geschlossen, um neue Märkte zu erschließen. Die Partie im kommenden Jahr wird im Melbourne Cricket Ground ausgetragen.

NFL-Spiele in Berlin und Madrid

Die Liga trägt seit Jahren bereits internationale Spiele in London und Mexiko aus, seit 2022 ist die NFL auch in Deutschland zu Gast. In der kommenden Saison wird erstmals eine Partie im Berliner Olympiastadion ausgetragen, gleiches gilt für die spanische Hauptstadt Madrid.