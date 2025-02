NFL kommt 2025 wieder nach Dublin

Die NFL trägt seit Jahren internationale Spiele aus, nun gibt es ein Comeback in Irland.

Nach Berlin, Melbourne und Madrid nun auch Dublin: Die National Football League (NFL) weitet ihre Aktivitäten im Ausland aus und wird in diesem Jahr auch in Irland zu Gast sein.

Das gab die US-Profi-Liga am Freitag, zwei Tage vor dem Super Bowl, bekannt. Die Pittsburgh Steelers stehen als eines der beiden Teams fest, die das erste Spiel einer regulären NFL-Saison auf irischem Boden austragen werden.

Die Steelers sind eines von zwei NFL-Teams, das schon ein Spiel in Irland bestritten hat. 1997 fand ein Vorbereitungsspiel gegen die Chicago Bears im Croke Park im Rahmen der American-Bowl-Serie statt. Im 82.300 Zuschauer fassenden Stadion wird auch in diesem Jahr das Spiel steigen.

NFL will weitere Spiele ins Ausland verlegen

Dublin ist dabei nur ein weiteres Puzzlestück in der weltweit fortschreitenden Expansionsstrategie der Liga. „Wir haben für die kommende Saison bekannt gegeben, dass wir in Spanien spielen werden. Ich hoffe, dass wir auch wieder Spiele in Brasilien und Mexiko haben“, sagte NFL-Commissioner Roger Goodell im Gespräch mit dem deutschen NFL-Medienpartner RTL.