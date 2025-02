NFL-Legende gibt nach Krebs-Schock Comeback beim Super Bowl

Die NFL-Welt kann aufatmen: Hall of Fame Receiver Randy Moss wird am Super Bowl Sonntag zu ESPN’s „Sunday NFL Countdown" zurückkehren.

Moss berichtete, dass er sich an Thanksgiving einer Operation unterzog, bei der ein Stent in seiner Leber eingesetzt wurde. Anschließend folgte ein sechs Stunden dauernder Eingriff zur Entfernung des Tumors.

Moss, der 2018 in die Hall of Fame aufgenommen wurde, spielte in seiner 14-jährigen Karriere für die Minnesota Vikings (1998:2004, 2010), Oakland Raiders (2005:06), New England Patriots (2007:10), Tennessee Titans (2010) und San Francisco 49ers (2012).