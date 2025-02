NFL-Reporter stirbt kurz vor Super Bowl - Drama um kleine Tochter

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Manzano sollte zum dritten Mal in Folge von dem gigantischen Football-Event berichten.

Vor kurzem interviewte er noch Patrick Mahomes

Wie lokale Medien berichten, wurde der Leichnam des jungen Reporters aus Kansas City in seinem Hotel in einem Vorort von New Orleans entdeckt. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt.