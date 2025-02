NFL-Stars beklaut: FBI fasst Bande - "Spitze des Eisbergs!"

SPORT1 20.02.2025 • 08:17 Uhr Eine chilenische Bande bestiehlt NFL-Stars wie Mahomes und Kelce. FBI verhaftet die Täter nach Fehlern. Beute im Wert von 3 Mio. Dollar. Anklage läuft.

Eine Gruppe von Einbrechern, die es auf berühmte Athleten wie Patrick Mahomes, Travis Kelce und Joe Burrow abgesehen hatte, nutzte Mietwagen mit gefälschten Ausweisen, um von Stadt zu Stadt zu ziehen.

Diese Fahrzeuge wurden ebenso wie die benutzten Wegwerfhandys nach Bedarf ausgetauscht. Die Täter versteckten sich in Wäldern, beobachteten die Sicherheitskräfte und brachen in die Häuser wohlhabender Sportler ein, indem sie kleine Fenster einschlugen oder Schiebetüren aufhebelten. Die erbeuteten Luxusuhren, Designer-Taschen, Goldketten und Ringe wurden dann durch Hehler in Bargeld umgewandelt. Der Wert der Beute wird auf etwa 3 Millionen Dollar geschätzt.

Rookie-Fehler führen zur Verhaftung

Trotz ihrer ausgeklügelten Methoden begingen die sieben chilenischen Einbrecher, die in einem Zeitraum von drei Monaten Ende vergangenen Jahres aktiv waren, einige Anfängerfehler. Diese ermöglichten es den Strafverfolgungsbehörden, sie schließlich zu fassen, wie aus einem 20-seitigen Bericht des FBI hervorgeht.

Ein entscheidender Fehler war das Posten von Fotos auf einer iCloud-Seite, die für Mitverschwörer zugänglich war. Auf den vom FBI veröffentlichten Bildern sind drei der mutmaßlichen Einbrecher zusammen mit einem vierten, nicht identifizierten Mann zu sehen, wie sie mit Uhren posieren, die offenbar aus dem Haus von Milwaukee Bucks Forward Bobby Portis Jr. gestohlen wurden. Aufgrund dieser Bilder befinden sich die Männer nun in Bundeshaft und könnten mit einer Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren rechnen.

Gezielte Angriffe auf NFL- und NBA-Stars

Die chilenische Bande ist laut Anklageschrift bekannt dafür, durch die USA zu reisen und die Häuser bekannter Profisportler aus der NFL, NBA und NHL auszurauben. Die Einbrecher stahlen Schmuck, teure Markenuhren, US-Dollar und andere wertvolle Gegenstände.

Zu ihren Methoden gehörte die Aufteilung der Aufgaben unter den Mitgliedern, wie das Anmieten von Fahrzeugen, das Buchen von Hotels oder Kurzzeitunterkünften, das Beschaffen gefälschter Ausweise und der Kontakt zu Hehlern.

Die Polizei nahm diesen Monat ein Pfandhaus in New York ins Visier, das angeblich mit der Bande in Verbindung steht. Der Erfolg der Einbrecher beruhte bisher auf ihrer Fähigkeit, nicht nur die Zeitpläne ihrer Opfer, sondern auch die Aktivitäten der Ermittler und Sicherheitsteams zu überwachen.

Die Anklageschrift nennt keine Namen der betroffenen Athleten, aber die Daten und Orte stimmen mit bekannten Einbrüchen in den Häusern von Mahomes und Kelce in der Region Kansas City sowie den Häusern von Portis in Milwaukee und Burrow in Anderson Township, Ohio, überein.

Weitere Opfer und Ermittlungen

Neben den genannten Athleten gibt es zwei nicht identifizierte Opfer, eines von den Memphis Grizzlies und ein weiteres von den Tampa Bay Buccaneers. Mahomes und Kelce waren die ersten bekannten Opfer im Oktober, während eines Monday Night Football-Spiels gegen die Saints. Der nicht genannte Buccaneers-Spieler wurde am 21. Oktober während eines Spiels gegen die Ravens bestohlen. Portis‘ Haus wurde am 2. November in Milwaukee während eines Spiels gegen die Cavaliers ausgeraubt.

Burrows Haus in Cincinnati wurde am 9. Dezember während eines Spiels gegen die Cowboys heimgesucht. Der nicht genannte Grizzlies-Spieler wurde während eines Heimspiels gegen Golden State am 19. Dezember bestohlen.

Ermittlungen und Festnahmen

Die Ermittlungen führten zu einer Anklage gegen drei Männer im Zusammenhang mit dem Einbruch am 2. November. „Die Personen scheinen die angebliche Spitze des Eisbergs“ in einer Reihe von Verbrechen zu sein, erklärte das US-Justizministerium im südlichen Distrikt von Ohio.

Der Fall von Bengals' Burrow erregte besondere Aufmerksamkeit, nachdem sein Haus am 9. Dezember ausgeraubt wurde. "Meine Privatsphäre wurde in mehrfacher Hinsicht verletzt", sagte Burrow damals gegenüber Reportern. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wurde auf rund 300.000 Dollar geschätzt.