Myles Garrett, der herausragende Defensive End der Cleveland Browns, hat offiziell einen Trade von seinem Team gefordert. Trotz beeindruckender persönlicher Leistungen, darunter vier aufeinanderfolgende Saisons mit mindestens 14 Sacks, fühlt sich Garretts Erfolg angesichts einer enttäuschenden 3:14-Bilanz in der vergangenen Saison hohl an.

Seit seinem Eintritt in die NFL im Jahr 2017 hat Garrett sechs Saisons mit negativen Bilanzen erlebt und mehrfach betont, dass er seine persönlichen Erfolge mit Teamerfolg verknüpfen möchte.

Garretts Streben nach Erfolg

In einem Statement erklärte Garrett: „Mein Wunsch zu gewinnen und auf den größten Bühnen zu konkurrieren, lässt mich nicht untätig bleiben.“

Trotz Garretts Trade-Anfrage haben die Browns keine Absicht, ihren Starspieler abzugeben. Mehrere Teamquellen berichteten ESPN, dass Cleveland Garrett, den amtierenden Defensive Player of the Year, nicht traden will.