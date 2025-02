NFL-Superstar Mahomes: „Das hat mir das Herz gebrochen!“

Patrick Mahomes spielt im Super Bowl mit den Kansas City Chiefs um den dritten Titel in Folge. In der Opening Night, ist aber auch der Mavericks-Trade von Luka Doncic zu den Lakers Thema. Mahomes reagiert.

Mahomes über Doncic-Trade: „Hat mir das Herz gebrochen“

„Luka ist so ein Franchise-Spieler“, sagte Mahomes während der Opening Night des Super Bowls am Montag. „Als Mavs-Fan hat es mir das Herz gebrochen, aber ich freue mich auf die Zukunft mit Anthony Davis.“ Mahomes betonte, dass es besonders schmerzt, weil Doncic so viel für Dallas getan hat. „Das ist das, was mich am meisten getroffen hat. Aber ich freue mich auch auf die Zukunft der Mavs. Mit AD und Kyrie (Irving) und all den anderen Jungs haben sie die Chance, da draußen zu konkurrieren.“