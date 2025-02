NFL-Superstars: Rams wollen mich traden!

McVay äußerte den Wunsch nach mehr Vielseitigkeit in der Offense: „Die einfache Antwort wäre, die Verletzungen verantwortlich zu machen, aber das kann uns nicht so beeinträchtigen, wie es das getan hat“, sagte McVay.

Mit Nacua haben die Rams bereits einen Star-Receiver in ihren Reihen, der nach der Saison 2025 für eine Vertragsverlängerung in Frage kommt. Trotz Verletzungen in 2024 erzielte Nacua im Schnitt 88,4 Yards pro Spiel in den ersten beiden Jahren seiner Karriere.