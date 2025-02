Rams erwägen Trade: Zukunft von Stafford ungewiss

SPORT1 22.02.2025 • 22:01 Uhr Die LA Rams erlauben ihrem Star-Quarterback Matthew Stafford, Trade-Optionen zu prüfen. Gespräche über Vertragsumstrukturierung laufen. Die Zukunft des Spielmachers bleibt offen.

Die Los Angeles Rams haben ihrem Quarterback Matthew Stafford die Erlaubnis erteilt, dass sein Agent mit anderen Teams über seinen Marktwert sprechen darf. Dies berichtete ESPN, nachdem die Neuigkeit zuerst vom NFL-Network gemeldet wurde. Die Parteien befinden sich in Gesprächen über eine Vertragsumstrukturierung, mit dem Ziel, eine neue Vereinbarung zu erreichen.

Vertragsdetails und Zukunftspläne

Nach dem triumphalen Sieg im Super Bowl LVI einigten sich die Rams und Stafford im März 2022 auf eine Vertragsverlängerung. Der Vertrag läuft noch über zwei Saisons, wobei 2025 vier Millionen Dollar garantiert sind und 2026 keine Garantien bestehen. In der vergangenen Offseason wurde bereits ein angepasstes Vertragswerk vereinbart, das erst am Tag des Trainingslagerbeginns in Los Angeles abgeschlossen wurde.

Rams-Coach Sean McVay äußerte nach der Saison den Wunsch, dass Klarheit über Staffords Zukunft "eher früher als später" herrschen sollte. "Ich bin sehr stolz auf seine Leistungen und darauf, wie er gespielt hat", sagte McVay während seiner Abschluss-Pressekonferenz. "Das Coolste, was man über Matthew sagen kann, ist, dass er auf den größten Bühnen am hellsten strahlt. In den sieben Playoff-Spielen, die er seit seinem Wechsel zu den Rams bestritten hat, gibt er dir jedes Mal eine Chance, wenn du das Spielfeld betrittst, und dafür bin ich sehr dankbar."

Staffords Weg zum Super Bowl

Nach zwölf Jahren bei den Detroit Lions wechselte Stafford vor der Saison 2021 zu den Rams. In ihrer ersten gemeinsamen Saison krönten sie sich mit dem Super-Bowl-Sieg. In der vergangenen Saison absolvierte Stafford 16 Spiele, in denen er 65,8 Prozent seiner Pässe für 3.762 Yards anbrachte, 20 Touchdowns warf und acht Interceptions kassierte.

