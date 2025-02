Regelvorschlag für Tush Push sorgt für Debatte

Ein NFL -Team hat einen Regelvorschlag eingereicht, um den „Tush Push“ Quarterback Sneak zu verbieten. Dies teilte Troy Vincent, der Executive Vice President of Football Operations der NFL, den Reportern beim Scouting Combine mit.

Vincent nannte nicht das Team, das den Vorschlag gemacht hat, als er sich während einer Pause in den Treffen zwischen NFL-Offiziellen und dem Wettbewerbsausschuss gegenüber der Presse äußerte.

Die NFL-Teameigentümer könnten im nächsten Monat bei der Frühjahrstagung in Palm Beach, in Florida, über den Vorschlag abstimmen, es sei denn, das Team zieht seinen Vorschlag zurück. Sollte es zur Abstimmung kommen, müssten 24 der 32 NFL-Eigentümer dafür stimmen, damit der Vorschlag angenommen wird.

„Wir haben einen Club-Vorschlag zur Spielregel rund um den Tush Push“, sagte Vincent laut der Post. „Es ist so, wie sie es genannt haben, der Tush Push. ... Es steht auf unserer Agenda. Der Club-Vorschlag lautet: ‚Wir müssen einige Anpassungen daran vornehmen. Ist das ein tragfähiges Football-Spielzug?“

Bei dem „Tush Push“ handelt es sich um eine Sonderform des Quarterback Sneaks. In diesem wird der Quarterback von Mitspielern von hinten nach vorne gedrückt, während die Offensive Line versucht, die gegnerische Defensive Line wegzudrücken.

Laut ESPN haben die Philadelphia Eagles und die Buffalo Bills in den vergangenen drei Saisons 163 „Tush Pushes“ ausgeführt – mehr als der Rest der NFL zusammen. Die Eagles und Bills erzielten bei 87 Prozent ihrer Versuche einen Touchdown oder ein First Down, während der Rest der NFL nur bei 71 Prozent erfolgreich war.