Schock für NFL-Legende Manning!

SPORT1 07.02.2025 • 09:36 Uhr Antonio Gates, Eric Allen, Jared Allen und Sterling Sharpe werden am 2. August in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen. Größte Namen bleiben allerdings außen vor.

Tight End Antonio Gates, Cornerback Eric Allen, Defensive End Jared Allen und Wide Receiver Sterling Sharpe sind die neuesten Mitglieder der Pro Football Hall of Fame. Die feierliche Aufnahme findet am 2. August in Canton, Ohio, statt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Schocker war dagegen eine Nicht-Berufung: Eli Manning schafft es nicht! Trotz zweier Super Bowls - einer davon verhinderte die perfekte Saison von Tom Bradys New England Patriots mit einem spektakulären Comeback - bei denen der kleine Bruder von Peyton jeweils MVP wurde.

Hall of Fame: Manning, und weitere Stars bleiben draußen

In diesem Jahr wurden einige prominente Spieler nicht ausgewählt, obwohl sie erstmals wählbar waren. Dazu gehören neben Manning Kicker Adam Vinatieri (Colts/Patriots) und Linebacker Luke Kuechly von den Carolina Panthers. Die Auswahl erfolgte durch das Board of Selectors der Hall in einer virtuellen Sitzung im Januar.

Diese Klasse ist die kleinste seit 2005, als ebenfalls nur vier Mitglieder aufgenommen wurden: Dan Marino, Steve Young, Fritz Pollard und Benny Friedman.

{ "placeholderType": "MREC" }

NFL-Legende Antonio Gates: Vom Basketballfeld in die Hall of Fame

Antonio Gates, achtmaliger Pro Bowl-Teilnehmer, begann seine NFL-Karriere 2003 als ungedrafteter Rookie bei den San Diego Chargers.

Vor seiner NFL-Karriere spielte er Basketball an der Kent State University und führte das Team 2002 ins Elite Eight. Gates beendete seine Karriere mit 955 Receptions, was ihn auf Platz vier der NFL-Geschichte für Tight Ends bringt, und erzielte 116 Receiving Touchdowns, die meisten für einen Tight End.

Eric Allen verzeichnete in seiner Karriere 54 Interceptions, was ihn auf Platz 21 aller Zeiten bringt. 14 der 20 Spieler vor ihm sind bereits in der Hall of Fame. Allen spielte für die Philadelphia Eagles, New Orleans Saints und Oakland Raiders und kehrte 1993 vier seiner sechs Interceptions für Touchdowns zurück, in einer seiner sechs Pro Bowl-Saisons.

Jared Allen: Sack-Spezialist mit Rekord

Jared Allen spielte zwölf Saisons in der NFL, vor allem bei den Kansas City Chiefs und Minnesota Vikings. Mit 136 Karriere-Sacks rangiert er auf Platz zwölf, seit Sacks 1982 als offizielle Statistik eingeführt wurden. Er hält zudem den NFL-Rekord für vier Safeties. Zehn der elf Spieler vor ihm sind in der Hall of Fame, der einzige, der es nicht ist, Terrell Suggs, war dieses Jahr Finalist.

{ "placeholderType": "MREC" }