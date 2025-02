Schwere Vorwürfe: NFL-Flop verhaftet!

SPORT1 13.02.2025 • 08:39 Uhr Der gefloppte NFL-Receiver Kadarius Toney wird in Georgia wegen Körperverletzung verhaftet. Die Vorwürfe sind heftig. Toney spielte zuletzt für die Cleveland Browns, konnte aber sein Talent nie beweisen.

Wide Receiver Kadarius Toney wurde vergangene Woche in Georgia festgenommen. Laut Online-Akten wurde er wegen zweier Vergehen angeklagt.

Am 6. Februar wurde Toney in einer Einrichtung im Douglas County (Georgia) wegen schwerer Körperverletzung – Strangulation und Behinderung/Belästigung von 911-Anrufen – festgenommen. Ein Richter setzte eine Kaution von 25.000 Dollar für jeden Anklagepunkt fest. Aufzeichnungen zeigen, dass Toney am 7. Februar nicht mehr in Gewahrsam war.

Details der Anschuldigungen gegen NFL-Receiver

TMZ Sports berichtete unter Berufung auf Polizeidokumente, dass Toney am 14. Januar angeblich seine Hand um den Hals einer Frau legte und „mit genug Kraft zudrückte, um sie am Atmen zu hindern“. Rote Markierungen wurden am Hals der Frau entdeckt und petechiale Blutungen in ihren Augen festgestellt. Toney soll auch das Telefon der Frau genommen haben, um sie daran zu hindern, die Behörden zu rufen.

Toney, 26, spielte in drei Spielen für die Cleveland Browns in der vergangenen Saison, bevor er im Dezember nach einer Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers entlassen wurde. Er wurde 2021 als First-Round-Pick von den New York Giants ausgewählt und in der Mitte der Saison 2022 zu den Kansas City Chiefs getradet.

