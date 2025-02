Kernschmelze für Mahomes - Chiefs im Super Bowl gedemütigt

Patrick Mahomes wollte Geschichte schreiben - wurde von den Philadelphia Eagles allerdings vollständig gedemütigt. Am Ende können die Chiefs nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Extrem dominante Philadelphia Eagles haben mit ihrem zweiten Super-Bowl-Triumph einen historischen „Three-peat“ der Kansas City Chiefs verhindert. Eagles-Quarterback Jalen Hurts und sein Team demütigten die Chiefs in New Orleans mit einem nie gefährdeten 40:22 (24:0). Kansas City hätte als erste Franchise überhaupt drei Super Bowls in Serie gewinnen können.