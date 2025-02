Super Bowl: Mega-Comeback? Schafft Mahomes, was noch keinem gelang?

Mit 0:24 liegen die Kansas City Chiefs im Super Bowl zur Halbzeit gegen die Philadelphia Eagles zurück. Ein vergleichbares Comeback gab es in der Historie erst einmal.

Mit 0:24 liegen die Kansas City Chiefs im Super Bowl zur Halbzeit gegen die Philadelphia Eagles zurück. Ein vergleichbares Comeback gab es in der Historie erst einmal.

Der historische Threepeat ist in weite Ferne gerückt, für den dritten Super-Bowl-Titel in Folge brauchen Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs im Caesars Superdome von New Orleans einen Coup à la Tom Brady (Super Bowl im Liveticker).