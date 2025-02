Trump sorgt für Super-Bowl-Novum

Präsident Donald Trump besucht den Super Bowl in New Orleans, wo die Chiefs gegen die Eagles spielen. Dabei soll er ein Interview geben. Seine Unterstützung für die Chiefs bleibt unklar.

Am kommenden Sonntag wird Präsident Donald Trump den Super Bowl in New Orleans besuchen. Der Besuch, bei dem die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles treffen, wurde am Dienstag von einem Beamten des Weißen Hauses gegenüber CNN und Axios bestätigt.