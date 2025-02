"Unglaublich": Chiefs-Lineman Thuney vor sechstem Super Bowl

Kaum ein Super Bowl in den letzten Jahren hat ohne Joe Thuney stattgefunden, für den Offensive Lineman der Kansas City Chiefs ist das spektakuläre Finale der National Football League (NFL) längst Gewohnheit. "Das ist unglaublich. Ich versuche, es nicht als selbstverständlich hinzunehmen", sagte der 32-Jährige am obligatorischen Medientag vor dem 59. Super Bowl in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr/RTL und DAZN) im ran-Interview.

Genau gegen die soll nun der fünfte persönliche Triumph her. Den Chiefs, die zum vierten Mal in sechs Jahren am größten Einzelsportereignis der Welt teilnehmen, winkt der historische Three-peat, der dritte Sieg in Serie. "Das ist jedes Mal wieder besonders. Ich möchte diese Woche einfach aufsaugen und die Zeit genießen", sagte Thuney.