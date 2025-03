NFL-MVP vor unfassbarem Rekorddeal!

Zahltag für Josh Allen! Der herausragende Quarterback der Buffalo Bills steigt wohl in neue Sphären auf.

Zahltag für Josh Allen! Der herausragende Quarterback der Buffalo Bills steigt wohl in neue Sphären auf.

Allen (28) hatte die Bills in der vergangenen Saison in das AFC Championship Game geführt, wo Buffalo erst von Titelverteidiger Kansas City Chiefs mit Superstar Patrick Mahomes gestoppt wurde. Der Quarterback der Chiefs bekommt in zehn Jahren 450 Millionen Dollar (415 Millionen Euro).