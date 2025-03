Anders als 2018: Eagles feiern NFL-Triumph im Weißen Haus

Die Eagles nehmen die Einladung von Donald Trump ins Weiße Haus an. 2018 hatte der US-Präsident den Besuch des Super-Bowl-Siegers noch abgesagt.

Anders als vor sieben Jahren werden die Philadelphia Eagles anlässlich ihres Super-Bowl-Triumphs im Weißen Haus von US-Präsident Donald Trump empfangen. Das gab Trumps Sprecherin Karoline Leavitt am Dienstag bekannt, auch ein Sprecher der NFL-Franchise bestätigte die Annahme der Einladung.

„Ich weiß, dass es eine Menge Fake News über eine Einladung gab, die nicht verschickt wurde oder verschickt wurde. Wir möchten das Protokoll korrigieren: Wir haben eine Einladung verschickt, sie haben sie mit Begeisterung angenommen, und Sie werden sie am 28. April hier sehen“, sagte Leavitt.

2018, nach dem ersten Super-Bowl-Erfolg der Eagles gegen die New England Patriots, hatte Trump in seiner ersten Amtszeit den traditionellen Besuch des Siegerteams am Tag vor dem geplanten Termin abgesagt. Zuvor war bekannt geworden, dass nur eine kleine Anzahl von Spielern teilnehmen wollte.