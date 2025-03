NFL: Ravens binden Headcoach langfristig

Der 62-Jährige ist seit 2008 im Amt und mit 185 Siegen bei 115 Niederlagen der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der Franchise.

Football-Trainer John Harbaugh soll die Baltimore Ravens noch einmal zum Super-Bowl-Gewinn führen. Der Klub aus der US-Profiliga NFL hat den Vertrag mit seinem Headcoach vorzeitig um drei Jahre bis zum Ende der Saison 2028/29 verlängert, das gaben die Ravens am Freitag bekannt. Die bisherige Vereinbarung wäre nach der kommenden Spielzeit ausgelaufen.

Harbaugh (62) ist seit 2008 im Amt und mit einer Bilanz von 185 Siegen bei 115 Niederlagen der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der Franchise. Länger am Ruder ist in der NFL lediglich Mike Tomlin (Pittsburgh Steelers/seit 2007).