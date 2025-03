Myles Garrett: Rekordvertrag bei den Cleveland Browns

Damit wird der Star-Defensive-End zum bestbezahlten Nicht-Quarterback in der Geschichte der NFL . Der Vertrag wurde am Sonntag von den Browns bekannt gegeben und läuft bis zur Saison 2030, wobei die finanziellen Details nicht offiziell veröffentlicht wurden.

Garretts Agentin Nicole Lynn von Klutch Sports und Browns-General-Manager Andrew Berry haben den Deal am Sonntag finalisiert, nachdem Garrett im vergangenen Monat einen Trade aus Cleveland gefordert hatte. Die Vertragsverlängerung beinhaltet auch eine No-Trade-Klausel, Garrett darf in Zukunft also nicht ohne seinen Willen zu einem anderen Team transferiert werden.

Garretts Super-Bowl-Ambitionen

Historische Leistungen und Zukunftsaussichten

In der vergangenen Saison wurde Garrett der erste Spieler seit Einführung der Sack-Statistik im Jahr 1982, der vor seinem 29. Geburtstag 100 Karriere-Sacks erzielte. Er wurde zum AP Defensive Player of the Year für die Saison 2023 ernannt, und seine 14 Sacks in der Saison 2024 bedeuteten den zweiten Platz in der NFL.