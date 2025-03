NFL: Bills entlassen Von Miller

Damit sparen die Bills das Gehalt des Routiniers in Höhe von 8,4 Millionen Dollar ein.

Die Buffalo Bills haben sich vom zweimaligen Super-Bowl-Champion Von Miller getrennt. Wie die Franchise am Sonntag bekannt gab, wurde der Vertrag mit dem 35-Jährigen mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Der Outside Linebacker spielte drei Jahre für die Bills und absolvierte in dieser Zeit 36 NFL-Partien.