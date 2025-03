NFL: Free-Agency-Ticker - wo landen die besten Free Agents?

Der Transfer-Wahnsinn in der NFL beginnt. Wer schnappt sich die besten Free Agents um Quarterback Sam Darnold? Die NFL-Free-Agency im Ticker!

Am Mittwoch startet die NFL in ihr neues Spieljahr, deshalb darf ab heute 18 Uhr deutscher Zeit mit den besten vertragslosen Spielern (Free Agents) gesprochen werden. Offiziell dürfen die Deals ab Mittwoch gemacht werden, traditionell geht es aber bereits in den ersten Stunden wild zur Sache.